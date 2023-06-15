百貨公司裡有裝潢蟑螂？本刊日前接獲民眾投訴，自己好不容易存錢買下人生第一棟房子，四處尋找裝潢公司，最終選定於高雄新光三越百貨裡設櫃的「廣丞室內設計」，且預付35.6萬元，但當通知廣丞進場施工時，對方竟直接人間蒸發，避而不見，而該廣丞的櫃位卻依然設立在百貨公司內，繼續等待不知情的肥羊上門。

鄭姓小姐投訴表示，她在新光三越的廣丞室內設計買下10萬元的傢俱與總價42萬元的系統櫃等，同時付了15.6萬元的訂金，但當下僅收到廣丞所開立的「收據」，雙方並無簽訂任何契約，後續廣丞再以參與百貨周年慶活動預付工程款可領取回饋金的話術，讓他們預付20萬元，但當要約定進場施作時間時，卻意外發現無法與廣丞的任何員工聯繫上。

鄭小姐和胡小姐出面指控，本來歡喜買下人生第一間房，孰料竟遇上裝潢蟑螂。（圖／宋岱融攝）

鄭小姐要求廣丞退還20萬元工程款，廣丞表面上同意，但等到約定退款日期時卻未將款項退還，也拒接電話，但對於鄭小姐表示再聯繫不上就要走法律途徑時竟回嗆，「你們不是要去報警你還打給我幹嘛！我們就法律解決就好」，讓她氣炸。

離譜的是，鄭小姐並非唯一受害者，她在預售屋的住戶群組中也遇到廣丞的受害人。胡姓住戶付下訂金後，廣丞同樣以百貨周年慶活動較為優惠為由，讓她預付工程款後人間蒸發，但差別在於廣丞卻有對胡小姐開出發票。

事後，胡小姐氣不過，認為新光三越當初同意廣丞設櫃，如今廣丞避不見面也連絡不上，百貨公司也應負一定責任，但新光三越僅回覆，會再協助與廠商聯絡，就再也沒有下文，讓她怒批「當初願意多付一點錢，就是因為看在廣丞設櫃在百貨公司內，覺得比較有保障」；她同時向消保官投訴，消保官要求廣丞必須在期限內出面協商，只是期限到了，廣丞仍拒絕出面，讓她相當無奈。

本刊撥打業者電話希望取得回應，但其所留下的公司電話已經改號，兩位負責人的電話直至截稿前均無法撥通，至於新光三越百貨方面則表示要與主管討論，但至截稿前仍未回覆。

鄭小姐怒指，預付訂金後，廣丞再以預付工程款可享有百貨周年慶活動優惠，之後卻上演人間蒸發。（圖／宋岱融攝）

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