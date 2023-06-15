本刊日前接獲民眾投訴，自己選定於高雄新光三越百貨公司裡設櫃的廣丞室內設計公司，替人生第一棟房屋裝潢，並預付了30多萬元工程款，孰料當要通知廣丞進場施工時，對方竟人間蒸發；民眾追查後才發現廣丞早就與新光三越有債務糾紛，更有多起拖延工程與避不見面的紀錄。

當事人鄭小姐意外發現，廣丞在2021年時就與新光三越有糾紛，總計欠下約30萬元的債務，被新光三越聲請強制執行，讓她忍不住質疑，事件爆發後廣丞避而不見，還曾在台南爆出欠款，至今仍在正常對外營運，新光三越對進駐廠商無任何篩選，質疑根本是「放任有問題的廠商進駐宰肥羊」。

實地前往廣丞所登記的小港區地址，工廠外觀是一處鐵皮住宅，但該建築物卻是一棟沿著畸零地所蓋成的「三角形」住宅，鐵門深鎖。（圖／宋岱融攝）

她也怒指，廣丞在此次事件爆發前以「傢俱出貨部」的名義，將工廠登記於三民區的一處鐵皮屋裡，儘管外觀招牌從未提及「廣丞」二字，但地址卻與其營業登記處相符，且評論中有不少人指出廣丞一再拖延工期，常常無法聯繫。實際前往新光三越百貨公司查看，廣丞至今仍未撤櫃，相關沙發傢俱仍整齊的陳列在櫃位，但現場卻沒有任何工作人員，僅有一張告示表示「如欲購買請洽臨櫃或請撥打電話」。

本刊實地前往廣丞所登記的小港區地址觀察，工廠外觀是一處鐵皮住宅，但該建築物卻是一棟沿著畸零地所蓋成的「三角形」住宅，鐵門深鎖，不見人員進出，信箱被貼滿行政文書的招領單，水電、健保與消保會等信件多到塞爆信箱。再循著營業登記住址前往其位在三民區的工廠時，該處同樣大門深鎖，附近店家表示，「你不是第一個來問的人，那間傢俱行到底欠了多少錢？」並指傢俱行早在今年初就已經搬走，鮮少看到負責人。

有關此次消費糾紛，消基會也提出建議表示，消保會與消基會僅能對業者提出行政協調，但行政協調並無強制力，如果民眾真的遇上不良商家，不顧其商譽，行政單位多半拿他們沒轍，只能轉向法院申請具有強制力的「法院調解」，或是向警察機關對商家提告詐欺，只有犯罪事實才能讓公權力介入處理。

本刊撥打業者電話希望取得回應，但其所留下的公司電話已經改號，兩位負責人的電話直至截稿前均無法撥通。至於新光三越百貨方面則表示要與主管討論，但至截稿前仍未回覆。

廣丞工廠門外的信箱被貼滿行政文書的招領單，水電、健保與消保會等信件塞爆整個信箱。（圖／宋岱融攝）

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