18歲的林姓男子積欠未成年少年小男（化名）1萬5000元債務2年，沒想到林男15日凌晨在鳳山區萊爾富超商遭到小男友人看到，友人趕緊通知小男到場，小男向林男索取積欠的1萬5000元債務未果，一時衝動下持開山刀砍向林男，將林男的右手臂畫出一道傷痕。警方獲報後到場，將小男依涉嫌違反少年事件處理法及刑法傷害罪嫌，移送台灣高雄少年及家事法院審理。

據了解，林男與小男2人原本為友人，但林男積欠小男1萬5000元債務2年之久，並且長期躲債，讓小男找不到人索討債務。

15日凌晨林男無聊到鳳山一處萊爾富晃晃，運氣太差林男就這樣的被小男友人撞見，小男友人趕緊通知小男到場，小男便持開山刀到場討債。

林男見小男到場，表示依然還不出債務，小男一氣之下將手中的開山刀砍向林男，在右手臂畫出一道傷痕，附近民眾看到後嚇得趕緊報警。

警方到場後將林男送醫救治，並將小男依涉嫌違反少年事件處理法及刑法傷害罪嫌，移送台灣高雄少年及家事法院審理。