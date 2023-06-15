今天滯留鋒面北移及西南風增強，各地有局部大雨或豪雨發生機率，尤其中南部雨勢較持續，專家提醒，今天至周六（17日）鋒面籠罩台灣上空，搭配西南季風，慎防大量降雨致災；下周端午連假天氣仍不穩定，中南部有陣雨或雷雨，北部、東半部午後有局部短暫雷陣雨。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今晨高雄林園雷達站在台灣海峽南部觀測到「颮線」及密集閃電，如果通過時沒減弱，會伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」；中央氣象局也針對台南市、高雄市及屏東縣發布大雨特報。

吳德榮指出，今天至周六滯留鋒北返經台灣上空，搭配西南季風，為此波梅雨鋒降雨最旺盛的時期，各地慎防劇烈天氣及大量降雨；氣溫方面，北部22至29度、中部23至32度、南部24至33度、東部23至32度。

周日、下周一（18、19日）滯留鋒北移至北部海面，中南部有陣雨或雷雨，仍有小範圍「劇烈天氣」及局部豪雨發生機率。

至於端午連假（22至25日）的天氣，吳德榮表示，假期前3天中南部仍不穩定，有局部陣雨或雷雨，午後發展較強；北部、東半部相對穩定，不過午後偶有局部短暫雷陣雨。