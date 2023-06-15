42歲日本女神廣末涼子近日被拍到與米其林一星名廚鳥羽周作互動親密，雙方都各有家庭卻大搞「雙重婚外情」，雖她第一時間否認，14日在狗仔公開2人的偷情紀錄後，改口發文坦承出軌並道歉。對此， 日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫觀察到日本民眾對此事的態度從批評趨向於同情，並指出關鍵原因，建議近日被告發性騷擾的台灣公眾人物可以好好參考這點。

廣末涼子傳出與鳥羽周作互動曖昧的傳聞後，雖然第一時間發聲否認，但與經紀公司不同調的回覆，以及其藝術家老公井筒順（CANDLE JUN）稱：「家庭陷入困境」的說法，使得相關討論聲浪持續延燒，而今她認了不倫戀後，除了讓粉絲感到震驚外，也連帶影響她的事業，不但廣告代言全都下架，明年上映的電影也可能遭到換角。

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫也發長文表達想法，起初廣末涼子否認不倫戀，但隨著狗仔公開2人的偷情紀錄後，不得不低頭承認錯誤。矢板明夫指出，廣末涼子反省自己輕率的行動，向受到傷害的家人、特別是自己的3個孩子，以及男方的家人道歉，並寫道「玷汙了曾經最憧憬演員這個職業的事實，還有傷害了鳥羽先生家人的罪惡感刻在心裡，好好思考今後的人生」。

由於廣末涼子道歉的態度誠懇，本來對她口誅筆伐的日本媒體也開始轉向同情，甚至出現一些「她的家庭其實並不幸福」、「她從小就在演藝圈裡當明星被追捧、並不是很了解社會的險惡」等聲音，更有很多人開始認為，「不過是一埸婚外情，她付出的代價或許太大了」。

矢板明夫認為，「廣末涼子的背後，或許有公關公司指點，這一次問題處理一開始是失敗的，但後來的道歉是成功的。」矢板明夫也談最近台灣me too風波，他坦言：「台灣也有很多公眾人物，被捲入了各種各樣的性騷擾案，廣末涼子的處理方式，或許有一些參考價值。」