國防部日前公布了新版國防應變手冊，但卻被臉書軍事粉專抓包，教導辨識共軍服飾的插圖有誤，事後國防部回應會做滾動式調整。對此，國安會前副秘書長楊永明認為，這版國防應變手冊內容會出現這樣的錯誤，顯示國防部準備不足，還缺乏了緊急意識。

圖為穿著07式作訓服（左）與21式作訓服（右）的共軍士兵。（合成圖，素材取自新華社）

臉書粉專「IDF經國號」13日發文指出，國防應變手冊插畫的4件共軍軍服中，有3件是已經汰換掉的舊版07式作訓服，且還有名稱標示錯誤的問題，事後國防部回應，虛心接受指正，會依需要滾動修正，使手冊更臻周延，並且將邀集相關專業單位研議調修，以符合實況。

楊永明昨（14）日在政論節目《新聞大白話》痛批，蔡政府推出這版國防應變手冊，就是在告訴大家，戰爭馬上要來了，但從該手冊的內容可看出，國防部、內政部等單位完全準備不足、虛應交差。

針對國防部在手冊的軍服插圖被指出有誤後，稱會做滾動式修正，楊永明反問，為什麼不「滾動式了解實際情況」？

楊永明直言，國防部推出的這本應變手冊內容完全錯誤，讓人民啼笑皆非，顯示不只準備不足，還缺乏了緊急意識。