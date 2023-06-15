大陸中北大學曹洪松團隊日前在期刊《測試技術學報》發表一份最新兵棋推演，結果顯示解放軍僅使用24枚高超音速反艦飛彈，就消滅了美國核子動力航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）打擊群。對此，軍事專家施孝瑋分析，該兵推數據其實相當客觀，依美國單一航母打擊群防空飛彈的數量其實頗難應付。

根據中國大陸最新兵推數據顯示，解放軍只要使用24枚高超音速發彈，幾乎就能對美國福特航空母艦打擊群造成飽和攻擊，並毀掉大部分船艦，僅兩艘柏克級驅逐艦能夠存活。

施孝瑋昨（14）日在節目《孝瑋談軍事》指出，該兵推是有所本的，把中美兩國的軍事參數現實、赤裸裸的呈現出來。他進一步分析，一個航母打擊群有4艘飛彈巡洋艦作為護衛艦，每艘號稱有122個垂直發射器的彈艙，但裡面包含戰斧飛彈、反潛火箭，因此防空飛彈最多只能裝載到80枚，其中能有效對抗高超音速飛彈的標三飛彈能有10枚就了不起了。另驅逐艦方面最多也只能裝載到60枚防空飛彈，標三就更少了。

對於中國大陸兵推單一航母打擊群會有256至260枚防空飛彈，其中真正能打擊到高超音速的標三飛彈只有60枚。他強調，本次中國大陸兵推的方式算保守的，還會分波次攻擊，要是將高超音速飛彈集中發射，美軍也要考慮防空系統的飽和度。

施孝瑋總結，中國大陸的高超音速飛彈即便不能對航母打擊群造成毀滅性的傷害，但若共軍後續再派出轟炸機進行持續性攻擊，美國海軍其實是相當難應付的。不過施也提到，中國大陸的東風-27高超音速導彈目前尚未展露實際成果，因此有待進一步瞭解。