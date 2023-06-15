42歲日本知名女星廣末涼子，月初遭直擊與米其林一星名廚鳥羽周作幽會，還一同入住飯店，起初雙方皆否認，如今雙方又突然改口坦承出軌，對此，廣末涼子的藝術家老公Candle JUNE昨（14）日現蹤東京辦公室時，面對媒體追問老婆坦承出軌一事，僅面色凝重說了一句話，隨即上車離開。

廣末涼子與鳥羽周作昨（14）日同時發布道歉聲明坦承出軌，根據日媒《Sponichi Annex》報導，廣末涼子老公Candle JUNE昨晚將從東京的辦公室離開時，被媒體追問此事時，臉色嚴肅沉重地說「我沒有回應」，接著便上車離開現場。

其實早在廣末涼子8日爆出婚外情但未承認時，老公出席活動時就曾提到「我的家庭現在陷入了困境，之後我會劃清界線，請大家期待」引發外界藉熱議，直到昨（14）日上午廣末涼子在IG發表聲明，改口坦承和米其林名廚鳥羽周作有婚外情，對於自己輕率的行為，造成男方的家人的傷害而感到抱歉及內疚，至於經紀公司也對廣末涼子做出無限期停工處分。

然而，鳥羽周作也發聲明坦承說謊「最初的報導出來的時候，我否認了不倫的事實，對此我撒了謊。我接到了一個我不認識的號碼的電話，問了一些報導的問題，我回答了與事實不符的答案，這是我的軟弱，我深切地在反省」並表示，對廣末的家人、相關人士，以及自己餐廳的客人與員工相當抱歉。