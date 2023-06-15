美國聯邦眾議院歲計委員會14日以全數同意的壓倒性票數，通過《美台21世紀貿易倡議》首批協定實施法案，該法案要求未來美台簽署任何協定，必須與國會諮商，政府不可繞過國會逕行簽署，但我國卻僅需送請立院查照，引來各界反彈。國民黨立委江啟臣表示，行政機關是在規避監督，剝奪國會審查權力，說好的公開透明、向人民負責呢？

江啟臣說，美國聯邦眾議院歲計委員會以全數同意壓倒性票數，通過「美台21世界貿易倡議首批協定實施法案」，樂見台美合作更進一步，也再次感謝美國國會對我國的支持。但看看美國、想想台灣，難道是一樣的民主、不一樣的監督？

江啟臣指出，美國眾議院通過的實施法案規定，在台美21世紀貿易倡議首批協定生效前，美國總統須先向國會提出報告，並於30日內提出認證，證明台灣已採取任何履行協定所需措施。法案也要求行政部門，未來與台灣達成的任何進一步協定需符合公開透明原則，並徵詢國會意見。

江啟臣表示，過去民進黨在野時，一再要求政府對外洽簽協定、協議必須要公開透明對人民負責。這次台美21世紀經貿倡議協定從談判到簽署，行政機關從未主動到立法院報告和說明，不只未見產業衝擊評估報告，也沒有說明利弊得失，未見經濟牛肉，只有從不間斷的大內宣。

江啟臣嘆，面對立委和民間團體一再要求落實程序正義，將簽署協定送立法院審議，但行政機關不為所動，在休會期間完成簽署，逕送立法院查照，期滿自動生效，不就是在規避監督，剝奪國會審查權力，說好的公開透明、向人民負責呢？

江啟臣批，看看美國國會對行政機關的監督與要求，想想完全執政的民進黨，讓代表全國民意、負責監督行政權的立法院，淪為橡皮圖章。奉勸蔡政府，亡羊補牢、猶未晚矣，立法院將在七月再次召開臨時會，民進黨若有誠意，就請同意將台美21世紀經貿倡議協定列入臨時會議案，清楚向國人說明利弊得失和因應配套，還有未來影響。

江啟臣強調，這不只是為落實民主法治程序，更是為確保國人權益最基本的要求。