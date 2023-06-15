此次聯貸案由彰銀擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，統籌主辦銀行另有兆豐銀，在華銀、合庫、一銀、臺企銀、台中銀等金融機的踴躍參與下，超額認購比率達144％，最終以28億元結案，顯見銀行團對於鑫陽鋼鐵的營運與未來發展，給予高度肯定與支持。

鑫陽鋼鐵原為燁輝旗下鋼管事業部，2011年自燁輝分割成立、為燁輝全資子公司，主要從事標準鋼管及API鋼管生產及銷售，多年來行銷布局全球，隨世界各地市場景氣變動，生產調配靈活度高於其他同業。

除了持續深耕固有行銷通路外，鑫陽鋼鐵亦積極開發利基型鋼管產品，如符合國內消防、空調法規且具一級防焰的鑫彩環保UV光固化消防、撒水用管，鋁鎂鋅系列太陽能支架用管及無油環保鋁鎂鋅農業用管，以及無油環保型預鍍鋅鋼管等。

為擴大市占率，鑫陽鋼鐵致力於積極靈活的行銷策略，加強尋求策略聯盟，並與國內外代理商合作開發新產品行銷全球，無論在結構用鋼管、配管用鋼管及API石油用管方面，均為台灣專業鋼管製造領導廠商。

彰銀深耕企業結合ESG實踐，將減少溫室氣體排放量、用電量及提升公司治理評鑑等ESG目標納入營業活動，並於此次聯貸案加入連結ESG指標的利率調整機制，透過金融影響力促進環境永續發展，引導客戶積極達成ESG目標，提升企業永續韌性，朝永續經營企業邁進。