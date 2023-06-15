「最美性學博士」許藍方日前受邀前往陸軍機步234旅「長城部隊」演講，事後她本人也在臉書貼文感謝部隊，不過卻有網友提出疑問，「國軍為何會邀請性學博士演講呢？」，而她本人也親自回應。

許藍方在臉書發文表示，日前受邀前往陸軍機械化步兵第234旅「長城部隊」演講，而軍方也特別製作Q版的電繪人偶，讓她開心直呼「好可愛的電繪人偶，原來我穿軍裝是這個樣子呀！當軍人好帥，謝謝漂亮的帽子很感恩，很榮幸，很幸福」。

貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛留言表示「234旅好幸福」、「我為我身為234旅的一份子感到榮幸」、「向全體的英雄們和女中豪傑們致敬」、「軍中女神的節奏嗎？」、「新一代軍中情人，阿兵哥們需要你」、「以為可以看到Gracie穿迷彩服的實際照片」。

不過也有網友提出疑問，「國軍為何會邀請性學博士演講呢？」，許藍方則回應，「因為我從來沒有說自己是性學博士，我的專業在教育，整個性平與兩性關係都是喔！」，下方也有網友附和，「是人都需要性知識。除非那人打算完全戒除性！國軍很需要，因為一堆正值性能力和慾望都最高峰時期的人，很需要正確的知識」。