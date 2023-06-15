長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰表示，昨一天內收治3位病童，都有小腿痠痛不想走路的狀況，經檢查後發現全是病毒感染併發急性肌炎，並演變成橫紋肌溶解症，尤其現在社區中同時流行5大病毒，包括新冠病毒、A型流感、副流感、hMPV（人類間質肺炎病毒）和腸病毒等，提醒家長注意小孩出現發燒、喉嚨痛等症狀要注意，因致病原可能是流感病毒A型或B型，一旦感染就會引起肌肉發炎。

吳昌騰今（15）日凌晨於個人臉書粉專指出，目前兒科門診最常見的症狀就是發燒，尤其現在社區同時流行新冠病毒、A型流感、副流感、hMPV（人類間質肺炎病毒）和腸病毒（柯沙奇A型）等，感染後都會出現發燒症狀。

吳昌騰表示，昨一位母親帶孩子到門診表示，孩子不斷哀號小腿痛不願走路，他心想「不會吧！這是我今天聽到第3個相同症狀的病童。」一天門診當中，有3個來自不同家庭的男童，年齡介於5至8歲之間，都是前幾天有發燒及呼吸道感染症狀，之後變成小腿痠痛，不想走路，讓家長們很緊張。

吳昌騰表示，3名男童做完學理檢查後，大概知道是急性肌炎，接著安排抽血檢查，報告顯示出肌酸激酵素上升到2000至4000多（男性正常值應為56至224；女性則為43至165），全都得了病毒感染併發急性肌炎，形成橫紋肌溶解症。

吳昌騰說，急性肌炎大多發生在兒童流行性感冒後，約1至4天前驅症狀會改善，但兩側下肢的肌肉疼痛，以小腿肌群較常見，其次是大腿肌。當病童活動時，雙腿疼痛加劇，即使能走路，也會有步態異常的狀況發生。

吳昌騰指出，流感出現病毒性感染合併急性肌炎，可能是病毒直接侵犯肌肉引起發炎，也可能是經由免疫系統的反應所致，若免疫系統的反應過度激烈，病毒也會侵犯大腦、腎臟或心臟。吳昌騰提醒，若小孩出現發燒、喉嚨痛，致病原通常包括流感病毒A型或B型，其它病毒也可能引起肌肉發炎，必須就醫由醫師判斷。

吳昌騰說，這陣子滿多相同的病例，如果病童感染病毒量較大引起肌炎，出現肌肉疼痛現象，早期可配合止痛藥減輕疼痛，也要多休息、補充水分；若症狀較嚴重就得住院接受治療，追蹤狀況。