日本女星廣末涼子昨(14日)發聲明承認外遇已婚名廚鳥羽周作，演藝事業也無限期停擺，未料兩人出軌時的「偷情日記」被週刊爆出，由於內容充滿少女情懷，讓不少網友大為感動，仍給予支持，對此，前主播蕭彤雯發文打臉：「偷情就是事實」。

廣末涼子偷情日記曝光後，引發網友熱烈討論，內容只見她如同少女般傾吐滿滿愛意之外，也不乏跟外遇對象告白的隻字片語，蕭彤雯擷取部分片段PO上網，接著表示：「廣末涼子的偷情日記真的是少女情懷啊….生了三個孩子、還沒被生活磨到忘了戀愛是怎麼回事，這也是不容易….果然是女神」。

蕭彤雯在留言區補充說道，絕對會有人認為她雙標，相同案例發生在男人身上就是渣，女人就是戀愛，對此，她強調重點不在行為上，而是在充滿浪漫的文青對話：「平常看到新聞裡被另一半發現偷情簡訊（不分男女），都是不堪入目的鹹濕文字，這種文青風真的很少見啊」，但仍不忘指出重點：「偷情就是事實」。

蕭彤雯指出很多人看到廣末涼子的日記內容被打動，讓她忍不住感嘆：「從大家的反應裡再次證明『作文很重要』。這樣的訊息來往內容就會讓大家認為是真愛，只是相遇在不對的時間」，不過也點出癥結點：「說真的，我認為哪有什麼相遇太晚？這種人就是永遠都會遇到別人，然後覺得前面那個不是對的人」，再次打臉力挺廣末涼子的粉絲。