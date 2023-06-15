台中市北區進化路與富強街口在昨（14日）晚間8時24分發生一起BMW與機車相撞的車禍，一名年僅30歲的重機車騎士王姓男子不幸喪生；肇事原因仍待警方調查釐清。

警方初步調查結果顯示，這起事故中，30歲的王姓男子駕駛著重機車沿著進化路往國泰街方向行駛。不知為何在這個路口，他突然向左偏移，與一輛同向行駛、由21歲許姓男子駕駛的BMW右前車角發生碰撞。自小客車的駕駛許男並未受傷，然而重機車騎士王男的頭部、手和腳等部位均受到傷害。緊急救護人員趕到現場後，將他送往醫院進行急救，但不幸的是，醫院方面宣布他已經不治身亡。

針對自小客車駕駛人，警方進行了呼氣酒測，結果顯示並無酒精反應。目前，警方已經開始調閱路口全景監視器的畫面，以釐清事故發生的經過。事故的詳細肇事原因將由交通警察大隊事故處理組進行進一步的分析和判斷。

騎士當時與轎車為同方向行駛，疑似因下雨天影響視線又天雨路滑，2車發生撞擊，機車被撞後在路面翻轉數圈，騎士倒在路中當場無生命跡象。（翻攝照片）

騎士當時與轎車為同方向行駛，疑似因下雨天影響視線又天雨路滑，2車發生撞擊，機車被撞後在路面翻轉數圈，騎士倒在路中當場無生命跡象。（翻攝照片）

台中市政府警察局第二分局分局長楊川在接受訪問時表示，所有行經路口的用路人應時刻保持警覺，留意前方車輛的狀況並減速慢行，以避免發生類似的意外事故。他同時呼籲民眾養成良好的用路習慣，遵守道路交通標誌、標線和號誌的指示。