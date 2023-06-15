證期局指出，「元大特選ESG高股息報酬指數（配息）指數投資證券」發行後將於證交所掛牌，投資人在買賣該指數投資證券（ETN）前應詳閱公開說明書，以充分瞭解該指數投資證券特性、投資人應負擔成本費用及相關投資風險等各項資訊。
《基金》元大特選ESG高股息報酬指數 准發ETN
金管會證期局表示，核准元大證券申報發行「元大特選ESG高股息報酬指數（配息）指數投資證券」，追蹤連結指數為「臺灣指數公司特選ESG高股息報酬指數」，共發行4億單位，每單位發行價格5元，發行總額20億元。
金管會證期局表示，核准元大證券申報發行「元大特選ESG高股息報酬指數（配息）指數投資證券」，追蹤連結指數為「臺灣指數公司特選ESG高股息報酬指數」，共發行4億單位，每單位發行價格5元，發行總額20億元。
證期局指出，「元大特選ESG高股息報酬指數（配息）指數投資證券」發行後將於證交所掛牌，投資人在買賣該指數投資證券（ETN）前應詳閱公開說明書，以充分瞭解該指數投資證券特性、投資人應負擔成本費用及相關投資風險等各項資訊。
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