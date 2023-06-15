川普（Donald Trump）因為涉非法持有國安文件、妨礙司法等罪，遭到聯邦起訴37項犯行，成為美國首位被聯邦起訴的前總統後，他昨天在邁阿密聯邦法院首度出庭應訊，對所有犯行概不認罪。

儘管遭到聯邦起訴，川普的支持者仍不離不棄。川普陣營今天透過新聞稿指出，已宣布將角逐2024年總統大位的川普，從遭到起訴至今，短短幾天內就湧入超過660萬美元捐款，且金額仍在持續增加。

這其中，450萬美元係透過數位募款，另有210萬美元來自川普昨晚在新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）的高爾夫球俱樂部的募款活動。

川普宣稱，這清楚表明獲得「全國基層愛國者的堅定支持」，「美國人民不會容忍這種干預2024大選的腐敗企圖」。

不過，儘管川普稱民調顯示他遙遙領先，是唯一可以在大選中擊敗拜登（Joe Biden）的人，但美國奎尼匹克大學（Quinnipiac University）今天公布的最新民調顯示，川普的支持率為44%，小輸支持率為48%的拜登4個百分點。與5月下旬的民調相比，川普的支持率下滑2個百分點。

國會山莊報（The Hill）引述奎尼匹克民調中心分析師馬洛伊（Tim Malloy）的話指出，「一份聯邦起訴書、一連串指控的開庭日、媒體暴風般抨擊，對前總統在選民心中的負面影響？根本不多」。

民調也顯示，拜登的好感度高於川普。42%受訪者對拜登有好感，54%不喜歡拜登；川普的好感度則為37%，不喜歡的受訪者達到59%。

此外，非裔與西班牙裔受訪者對拜登最為支持，女性對拜登的支持度也高於男性，年長者也更支持拜登。

在個別政黨支持率方面，民主黨支持者中，拜登領先最接近的競爭對手、已故前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）侄子小羅勃．甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）多達57個百分點；共和黨方面，川普民調則比最強勁對手、佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）高出22個百分點。（編輯：張芷瑄）