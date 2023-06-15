一名女大生小美借住學弟小賴家，兩人飲酒後不勝酒力睡著，且衣衫不整，學弟看到後竟然偷拍學姐裸露胸部照片，隔了1年多後，小賴突然拿照片向同學以一張1000至4000元兜售，但同學拒絕後，將截圖告訴學姐，小美氣得提告，法院依竊錄他人身體隱私部位罪、販賣竊錄之他人身體隱私部位內容未遂罪判賴男7月徒刑，得易科罰金21萬元。

根據判決書，女大生小美與學弟小賴相約喝酒後，借宿學弟住處，小美因不勝酒力陷於泥醉狀態，且剛好衣物拉至胸部上方而露出胸部，小賴見有機可乘，利用手機偷拍小美的胸部。

隔一年多，小賴傳送訊息給同學，表示要用一張1000至4000元不等之價格，販賣學姐裸照，並先傳送遮蔽小美部分臉部及胸部之半身裸照給同學取信，但同學表示並無興趣，因此販賣未遂。但同學立刻將對話及照片傳給小美告知。小美得知後大怒報警並提告。

根據法官調查，小賴以臉書暱稱「Jack Chen」傳訊息給同學表示「那我講明，你願不願意花錢買認識的人裸照，你一定認識的某個女生」、「你的學姊」、「有沒有興趣」、「有D的水準」、「露點一張不露臉1000，我花了不少功夫…應該不會太貴吧」、「看你啦，直接露臉露點2000，我花了不少功夫的，網路我是不知道啦，但我知道要看到自己熟人的是很困難的，要的話在來談」、「露臉只有一張，你要的話可給你一張不同角度的照片，乳暈顏色會不一樣喔」、「我現在要賣的是露點露臉一張露點一張」、「這兩張我要收2000，這樣懂了嗎」、「露下面一張的話再加2000共4000，露臉露奶一張，露奶一張，下面不露臉一張」、「學姊很難拍，我已經盡力了」、「我沒事騙你幹嘛」。

同學出庭時也表示，一開始也不知道傳訊息的人是小賴，事後才得知，因為這不是他先前使用的帳號，他說要賣照片，於是就問他是否確定照片是學姐小美本人，對方傳一張遮臉露身體的照片，以手機內建的塗改方式將臉遮住，第二張他傳露臉遮住身體的照片，2張照片是同一張照片，只是遮蔽的位置不同。

小賴向法官坦，有偷拍學姐裸照並傳送訊息給同學，要以1000至4000元不等之價格販賣學姐裸照，及傳送遮蔽學姐部分臉部及胸部照片取信同學，但否認有販賣。還辯稱只是要測試同學對學姐心意，會提到價格是為了要讓同學相信他確實有學姐裸照。

法官審理後認為，小賴與與同學對話已經談定照片內容及金額，有著手販賣意圖，依據竊錄他人身體隱私部位罪、販賣竊錄之他人身體隱私部位內容未遂罪，判處小賴各3月、6月徒刑，合併執行7月，得易科罰金21萬元，可上訴。