小編今（15）日精選5件不可不知的國內外財經大事。半導體女王AMD（超微）首席執行長蘇姿丰，14日凌晨於線上召開資料中心與人工智慧技術發表會，展示AMD AI領域策略、也揭示全新「AI超級晶片」的更多細節。市場看好AMD MI300晶片有望挑戰競爭對手輝達於市場的主導地位，台廠供應鏈紛紛備戰，除了台積電與先進封裝指標廠日月光、京元電等，其他如華擎、嘉澤、穎崴、健策等可望受惠。

【1】蘇姿丰展示火力 台鏈又是贏家

蘇姿丰本次分別介紹超微AI晶片MI300X與MI300A。MI300X具12個5奈米小晶片，HBM3（第三代高頻寬記憶體）達192GB，蘇姿丰特別強調MI300X提供的HBM密度是NVIDIA H100的 2.4 倍，HBM頻寬是 H100的1.6 倍，可運行比NVIDIA晶片更大的模型，也被外界認為技術較勁味道濃厚。

【2】記憶體族群搶手 法人點名3檔

人工智慧（AI）商機帶動晶圓代工龍頭、IC設計與ODM等受惠次族群輪漲之後，同樣受惠趨勢的記憶體族群跳出來搶接棒，凱基投顧、里昂證券分別升評南亞科（2408）與群聯（8299）「買進」，摩根士丹利、富邦投顧則重申看好華邦電（2344），指標股瞄準驅動資金進駐。

【3】連10升後6月「跳過」 聯準會暗示下半年升息2碼

美國聯準會連10次決議升息後暫時收手，以觀察一年多來政策緊縮效果。但官員最新預測顯示，聯準會下半年可能升息2碼，以利經濟降溫、通貨膨脹早日回歸聯準會目標。

聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天在決策會議結束後的記者會說，利率按兵不動是基於「我們收緊政策已有一定進展，貨幣政策影響經濟有難料的遞延性，信用緊縮可能形成不利因素」。

【4】美7月估再升息 銀行憂3風險

市場預估聯準會（Fed）7月再升息1碼的機率已破6成，多數機構今年初普遍推測，Fed上半年將結束升息循環，如今升息終點相對延後，對於持續的高利率環境時間拉長，國內銀行主管分析，未來仍要持續留意利率上升、廠商無薪假壓力增加，及衍生潛在債務違約風險等三大風險。

【5】陸復甦失色 資金轉進日韓印度

大陸終結清零政策後經濟復甦欲振乏力，令預期大陸重拾經濟動能的投資人大失所望，紛紛將目光轉向日本、韓國、印度等其他亞洲股市，看好這些股市穩定獲利，以及AI與供應鏈重組的相關利多。

高盛首席亞太經濟學家蒂爾頓（Andrew Tilton）在研究報告指出：「隨著大陸疲軟，投資人在該地區尋找其他機會」，強調日本「正在鎂光燈下」，印度「也在近幾個月重回市場焦點」。