大陸女星黃聖依2004年岀演周星馳電影《功夫》走紅，因此有著「星女郎」的美稱，和巨力集團副總裁楊子結婚後便淡出影壇，專心當豪門太太過著令人稱羨的生活。不過，當年黃聖依因合約問題與老闆周星馳撕破臉，甚至傳出被封殺。對此，楊子近日也上節目還原當時情況，並感謝周星馳：「周星馳先生讓她成名的」

2004年《功夫》上映之後，黃聖依因為在電影中飾演啞女迅速走紅。然而，就在《功夫》上映後的第二年，即2005年，黃聖依突然宣布，要和星輝解約，並控訴星輝公司五大項罪狀，第一，工作強度大，導致抑鬱症；第二，公司通過威脅、恐嚇的手段，威逼她拍片或者接代言；第三，被逼簽下《功夫狀元》；第四，內地演藝事業無人打理、不負責任；第五，說話不算話。對此，星輝公司的回應，則是控訴黃聖依私接活動。至此，雙方算是徹底鬧翻，上了公堂。

近日，黃聖依的老公上節目談及此事，主持人問楊子：「你認識黃聖依的時候，黃聖依真的是被雪藏了嗎？」楊子清楚表示：「對！是那麼一個狀況。」主持人繼續詢問楊子為黃聖依做了哪些事，楊子坦言：「我分了兩步走，第一步就是跟各個劇組談，說黃聖依這事兒還到不了封殺的程度吧？第二步就是請律師幫忙解除了她的合約。」

主持人追問：「當年黃聖依解約的賠償是您幫她付的？」楊子解釋當時情況，表示：「支付完律師費我們倆就剩了3萬人民幣（約13萬新台幣）。我接手她解約這事兒後的採訪，我第一個話題就是永遠感恩周星馳先生，這是態度，也許現在雙方合作出現的分歧，但是周星馳先生讓她成名的，就憑這一點就應該永遠感謝。」