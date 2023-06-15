北北基桃1200通勤月票今天開賣，「TPASS」月票將於7月上路，使用範圍為基北北桃、中彰投苗、南高屏3大生活圈，可以在30天內無限次搭乘台鐵、客運、捷運、公車、輕軌、渡輪及騎乘公共自行車；民眾今起就能在捷運、台鐵、客運及網路APP等通路預購票卡。《中時新聞網》整理懶人包讓您一次看。

●基北北桃

價格：1200元。

使用範圍：台鐵、公路（含國道）客運、捷運、輕軌、市區公車及公共自行車。

使用期限：啟用後30天內無限次搭乘。

販售及加值地點：台北捷運各站、環狀線各站、桃園捷運各站（A20站除外）、輕軌車站、台鐵北部車站（富岡站以北）、客運場站及4大超商（僅能購卡）。

●中彰投苗

價格：台中市民699元、非台中市民999元；台中市另有都市內通勤月票，市民299元、非市民599元。

使用範圍：台鐵、公路（含國道）客運、捷運、市區公車及公共自行車。

使用期限：啟用後30天內無限次搭乘。

販售票卡及加值地點：台鐵中部各站（竹南到水里）、客運場站、台中捷運各站及4大超商（僅能購卡）；另外區公所及鄉鎮市公所提供加值服務。

●南高屏

價格：999元。3縣市都市內通勤月票含台鐵399元；另台南市、屏東縣月票不含台鐵為299元。

使用範圍：台鐵、公路（含國道）客運、捷運、輕軌、渡輪、市區公車及公共自行車。

使用期限：啟用後30天內無限次搭乘。

販售票卡及加值地點：高雄捷運車站、台鐵南部各站（後壁到加祿）、客運場站、台南市區公所及4大超商（僅能購卡）。