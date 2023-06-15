周三收盤，道瓊指數跌232.79點或0.68%，報33,979.33點。標普500指數漲3.58點或0.08%，報4,372.59點。那斯達克指數漲53.16點或0.39%，報13,626.48點。費城半導體指數漲56.09點或1.52%，報3,739.75點。

在聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）對經濟意外強勁及通膨降溫速度放緩做出反應後，市場陷入震盪、成交爆量。

標普500指數11大類股跌多漲少，科技股漲1.14%，漲幅領先，其次為必需消費類股漲0.56%。

標普500指數從2022年10月的收盤低點反彈逾20%，主要由蘋果、輝達、特斯拉等巨型股推動，但隨著數據顯示美國經濟在利率不斷升高下仍然強韌，對經濟動向敏感的能源、材料和小型股最近也開始走強。

受聯合健康集團（UnitedHealth Group）重挫拖累，醫療保健類股收跌1.12%，管理醫療保健指數下挫6.9%，並創下一年來收盤新低。

在重量級個股方面，電動車大廠特斯拉收跌0.74%，其連漲13天、創下紀錄的強勁升勢畫下句點。股票成交值超過430億美元，在標普500指數成分股中排名第一。

重量級晶片製造商輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）均大漲逾4%並雙雙創下收盤新高，為標普500指數和那斯達克指數帶來支撐，亦帶動費城半導體指數勁揚，使今年來漲幅達到48%。

由於經濟展現韌性、企業財報優於預期，以及聯準會可望暫停升息的預期升高，近幾周來美股表現強勁，標普500指數和那斯達克指數雙雙站上14個月高點。

今年以來，標普500指數上漲約14%，那斯達克指數上漲約30%。

根據芝商所Fedwatch工具，目前交易員認為聯準會在7月升息的可能性為63%，高於周三早些時候的60%。

美股交投升溫，成交量總計達到121億股，過去20日均量為107億股。

標普500指數下跌與上漲股數比為1.3：1。

標普500指數有40檔成分股創新高、兩檔創新低。那斯達克指數有90檔成分股創新高、69檔創新低。