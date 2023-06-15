「台韓觀光交流會議」由台灣觀光協會（TVA）與韓國旅行業協會（KATA）共同發起，1974年起於台韓兩地輪流舉辦。原訂2020年8月召開的第35屆會議，在受疫情影響延後近2年後，去年6月底採旅遊泡泡模式於新竹市召開，為疫後首場國際觀光交流活動。

此次第36屆會議台韓雙方代表共近200人出席參與，台灣由交通部觀光局長張錫聰及台灣觀光協會會長葉菊蘭偕同近70位縣市政府及國內觀光產業代表與會，韓方則由文化體育觀光部、韓國旅行業協會、江原道、江陵市及觀光業界代表等120名共同參與。

觀光局指出，今年台韓觀光交流會議主題訂為「達成台韓互訪300萬人次目標，重啟國際旅遊之策略」，針對活絡台韓旅遊市場策略、交通啟動旅遊規畫、引導流行及活用地方旅遊資源的主題觀光、地方城市的觀光策略等4大議題進行討論。

觀光局表示，國境開放後以韓國旅客來台成長最為快速，2023年首季以14.8萬人次躍居最大客源國。此次推薦郵輪、鐵道與藝術節慶觀光活動，及在地迷人的港灣、山海與人文風情，期許更多韓方旅行業者包裝及拓展，以吸引更多韓國旅客深入探索台灣在地之美。

張錫聰表示，此次鼓勵韓方組團社與台灣旅行社合作，運用「加速擴大吸引國際觀光客方案」共同送客來台，並宣傳「遊台灣、金福氣」自由行旅客來台抽消費金活動。目前韓國團客申請數稱冠，自由行抽獎登錄數亦位居第2名、僅次於香港。

為爭取韓客以台灣為首選旅遊目的地，觀光局強力訴求台韓航程近，並推薦台灣美食、樂活、生態之美，鼓勵業者包裝以包機前往花東旅遊行程、爭取獎勵旅遊及高爾夫等高消費力客群等，盼以多元特色深度旅遊產品及優惠獎勵措施，讓韓國旅客樂當台灣族。