台灣房屋中山民生加盟店店東蕭佑寯表示，「台北綠蒂大飯店」位在新生北路三段的巷內，近晴光商圈，和中山國小捷運站，土地使用分區為第四種商業區，容積率800%，改建效益高，兩年前屋主以土地單價385萬元的代價買進，僅持有不到兩年，就以土地單價約424萬元轉手出脫，承接的買家應為開發商，接下來可持續整合周邊土地改建，擴大基地範圍，未來若推出套房或兩房格局產品，在此區域都頗具吸引力。

台灣房屋進一步觀察，台北市從2022年至今的飯店或旅店交易案例，今年4月，西門町漢口街的49年大樓，頂樓10樓商旅「西門日記-六福館」，以約2.58億元交易；去年12月，同樣位在西門町的「東驛商務旅館」，8、9樓以約1.42億元易主；中山區則有兩間旅館易主，包括「玩客棧旅館」、「凱微精品旅館」；另外還有中正區「三漾旅店」總價2.12億元、大安區「富裕自由商旅」部分產權等，都有交易紀錄。

第一建經研究中心副理張菱育指出，根據房地合一稅2.0，持有不動產兩年內轉手，需課徵獲利45%稅率，因此以這筆飯店交易來說，雖然帳面上增值5000萬元，卻仍會被於以課徵重稅，不過屋主可提供像是裝潢修繕費、契稅、印花稅、代書費等單據證明，作為持有成本，從所得中扣除。