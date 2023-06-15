台北市單價最貴路段為中山區植福路，近一年住宅平均單價約每坪211.2萬元，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，植福路位於大直重劃區內，周邊豪宅、高級飯店、大型商辦林立，生活及商業機能發達。除了交通便捷，加上高比例的公園綠地，離塵不離城的優良居住環境備受高端消費族群的青睞。觀察植福路的12件交易中，皆來自「西華富邦」社區，是大直的指標豪宅之一，平均總價高達3億元以上，豪宅的加持也推升了此路段的房價。

位居二、三名的則為平均單價落在171.0萬元的市民大道四段及151.2萬元的建國南路二段。陳金萍表示，兩路段皆為台北市重要的交通幹道，而市民大道四段位在大安區及松山區的交界，北有南京復興、小巨蛋商圈，南有東區商圈，百貨、商場及商辦雲集，各項生活及商業機能優越，是北市的精華地段。交易量中有七成為近幾年完工的松山區高人氣豪宅「潤泰敦峰」。而建國南路二段在大安區內，與捷運淡水信義線交會，左側緊鄰大安森林公園，周邊生活機能成熟，且充滿濃厚的藝文氣息，加上優質的政經、文教環境，吸引自住客及長期投資置產族群前來購屋，兩條皆為排名中破億的路段。