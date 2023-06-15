香港《星島日報》15日報導，著名歷史學家、澳門大學教授茅海建去年疫情期間在教職員宿舍開畢業派對，被女學生指控強行擁抱，近日被澳門法院判決觸犯「性騷擾罪」，判刑7個月，緩刑2年。澳門大學歷史系昨回覆港媒稱，茅海建已經離職，不清楚情況；上海華東師範大學官網將其從研究員名單上剔除。

現年69歲的茅海建是上海人，1980在中山大學取得歷史學學士學位，1982年在華東師範大學獲歷史學碩士學位，曾任中國社會科學院近代史研究所研究員，1999年至2008年任北京大學歷史學系教授，隨後回華東師大任教，2015年任澳門大學特聘教授。

茅海建專研清史，著有《天朝的崩潰：鴉片戰爭再研究》、《苦命天子：咸豐帝奕詝》等，其中《天朝的崩潰》被視為近現代史綱要課的入門第一書。他還曾赴東京大學、香港大學、香港中文大學、台北中研院近代史研究所等擔任訪問研究員、訪問教授和客座教授。

2022年7月，澳門大學學生刊物《橙報》報導，人文學院一名男教授於疫情期間，邀請多位在讀學生於教職員宿舍聚餐。喝下數杯酒後，該名教授多次講出具有性意味的言語。後來更以擁抱、撫摸等方式身體接觸，甚至抓住一名女生，意圖襲胸。投訴人稱，派對於深夜時分才結束，而該教授當時已幾乎醉至不省人事。涉事女生事後報警，校方強調對任何違法事件「零容忍」。

案發近1年後，澳門法院近日作出判決，涉案教授身份曝光，原來是2015年起任澳門大學特聘教授的華東師範大學歷史系教授茅海建。網傳判決書稱：茅海建以直接正犯、故意及既遂方式觸犯《刑法典》「性騷擾罪」，判處7個月徒刑，暫緩執行，為期2年。判決書稱，茅海建需繳付訴訟費，向暴力犯罪受害人基金捐款500元（澳門幣，約合新台幣1906元），並移送刑事紀錄登記。倘不服判決，可於20日內上訴。

自稱案中女當事人在社交平台稱，前日（13日）收到法院的判決通知，「這11個月追求正義的生活終於結束了」，「感謝澳門的法律，終於給予了我應得的尊嚴」。不少網民留言支持，稱「姐妹您好勇敢」。

但也有自稱知情的澳大學生發文稱，事發當日「茅老師簡單擁抱了一下兩位女同學，我師妹不覺得有什麼」，並「當庭作證沒有性騷擾的事」，但法院「片面採信」另一女同學的說法。

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