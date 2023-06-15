一名60多歲男子近來有小便不順的困擾，經醫師詢問得知，男子雖已不年輕，仍維持一周一次和太太恩愛的習慣，但因聽聞「一滴精，十滴血」，所以總在射精前一刻就鳴金收兵。醫師表示，愛愛後不射精對攝護腺的危害是第一名，就像子彈已上膛還不發上，久了會卡彈，造成排尿困難。

北市聯醫忠孝院區泌尿科醫師程威銘在其臉書表示，他日前搭乘計程車途中，與司機閒聊工作內容，對方聽聞他是泌尿科醫師後，提及最近的小便不順的困擾。細問下得知，司機性生活不減當年，雖已60多歲，仍維持一周一次和太太的恩愛，但因聽聞「一滴精，十滴血」，所以總在射精前一刻就鳴金收兵。

程威銘表示，他當下大驚失色，「因為沒有性生活對攝護腺的危害是第二名，第一名則是做了卻不射精。」明明子彈都已經上膛了還不發射，久了反而會卡彈，使得排尿困難症狀更明顯。該司機聽聞後恍然大悟，連忙稱謝。

他提醒，性生活對男性健康相當重要，上了年紀不應因此放棄性生活。中老年人若能有適度性行為並射精，能促進身體的代謝循環，有益攝護腺健康；若無性行為，攝護腺會處於過漲的情況，將對攝護腺造成不利的影響。