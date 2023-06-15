女星Lala（蘇心甯）憑藉甜美外型與傲人身材被封為「國光女神」，不過她的感情路卻沒那麼順遂，她日前在節目上透露，自己13年前「淨身出戶」離開前夫，完全不後悔，並表示有女兒在身邊就夠了。

Lala在節目《辣個女生》上透露，自己在與前夫交往時，就已經知道對方慣性劈腿，沒想到在分手後發現懷孕，當時前夫還不斷用甜言蜜語想挽回「這孩子可能是上天要給我們的禮物，希望妳給我一個當好爸爸、好老公的機會」一番話也讓Lala當場被感動，並相信孩子能激發出男方的父愛，變成負責任的人。

不過在孩子生下來後，由於兩人都是新手爸媽，有時會不知道孩子為何哭鬧，而男方的性格本就較沒耐心，某天半夜還會對孩子咆哮「怎麼會有那麼吵的小孩！」當時Lala怕男方睡眠不足影響隔天工作，於是提出分房睡的想法，怎料，後來從好友口中得知，老公在外交了一個年僅19歲的護理師女友，還嫌Lala吵著離婚，甚至不給男方性生活。

之後，Lala直接約護理師小三見面，對方看見她後連忙道歉，而Lala本就沒有想要為難對方只是想錄音蒐證；接著，Lala向男方攤牌，男方說自己不要孩子，這也剛好順Lala的意，因為她可以不要房產、車子及贍養費「我只要孩子」，對此，主持人忍不住提問，什麼都沒拿「會後悔嗎？」她表示，完全不會，因為看到身邊人離婚後還是天天為錢吵架，有新對象仍跟前任有牽扯「這樣好麻煩！」她目前與前夫是完全斷聯的狀態。