美國超人氣連鎖漢堡店In-N-Out Burger在昨13日登台快閃，限時四小時限時限量販售，現場吸引近千人排隊，開賣不到1小時就完售。原訂上午11點開賣，入場手環卻在9點半左右就發放完畢，大批民眾撲空，引得許多消費者怒到租借場地的義式餐廳「Osteria by Angie」留下1星負評，業者無奈發聲，「我們只是租場地，您可以到IN-N-OUT的粉絲專頁反應唷」。

美國必吃漢堡「In-N-Out」登台快閃只有4小時！引爆排隊熱潮

In-N-Out Burger睽違5年來台，來自美國加州的平價漢堡品牌，被譽為到西岸必吃的漢堡餐廳。13日在台北大直快閃1日，從上午11時至下午3時開賣3款限定漢堡，可吃到經典人氣款的「愛樂魔風味漢堡」、「多寶多堡漢堡」及「普樂騰風味漢堡」，單點漢堡90元起，升級套餐加價100元，付飲料和薯片。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現，「In-N-Out Burger」在一週內的熱門關鍵字，包括「排隊、漢堡、登台、快閃、開賣、美國、西岸、平價、好吃、限量、售完」等。顯示「In-N-Out Burger」在台灣擁有高人氣，因親民價格、還能客製化餐點，不少網友表示到美國西岸旅遊必吃，許多名人像是大谷翔平都是粉絲之一。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「In-N-Out Burger」這次來台快閃開賣更是引起熱議，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，近一週的網路聲量有6,687筆，開賣前一天（6/12）有2,827筆，開賣當天（6/13）聲量達到高峰3,801筆，可見網路熱議程度。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

粉絲烈日朝聖買嘸！出征錯店家

當日快閃店一早就湧入大批民眾排隊，現場約準備600份漢堡，發放500個入場手環，每人限購兩份，結果在9點半左右就傳出號碼手環發放完畢，讓許多民眾白白排隊又空手而歸，加上天氣炎熱，引起怒火，紛紛到租借場地的餐廳「Osteria by Angie」的Google評論留1星大罵，「漢堡準備不夠就不要開店了」、「只顧著炒熱度，活動詳細內容、名額、購買方式通通不清不楚，現場排隊也完全沒人引導」、「排到2點跟我說沒了，主辦方會不會太搞笑，外面溫度35度，真的太扯」、「漢堡準備不夠就不要開店了」、「別拿只是場地租借來當藉口，你們沒有好處的話，誰會選一家義式餐廳來賣美式漢堡」。

對此，「Osteria by Angie」餐廳業者回應負評，他們只是租借場地，建議消費者到IN-N-OUT的粉絲專頁反應，搭配無奈貼圖表露心聲。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年6月7日至2023年6月13日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『In-N-Out Burger』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。