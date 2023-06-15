迪士尼集團昨（13）日拋出震撼彈，宣佈旗下頻道將在2023年底前全面退出台灣市場，包含國家地理國際頻道、國家地理野生頻道、Baby TV，以及大家熟知的衛視中文台、衛視電影台等等。驚人消息曝光後震驚大批網友，不少PTT鄉民紛紛哀怨表示，以後看不到烏龍派出所、航海王等經典卡通「日子怎麼過啊」。

衛視中文台、烏龍派出所消失...鄉民崩潰：晚餐配什麼

繼台灣迪士尼頻道Disney Channel停播後，迪士尼集團13日宣布旗下11個電視、電影台也將在今年底結束營運，9月底會先下架3個頻道，12月底前再下架5個基本頻道及3個數位加值頻道，形同終止所有在台頻道。

其中，長年播出《七龍珠》、《烏龍派出所》以及《航海王》等經典卡通的衛視中文台也名列其中。因此，關台消息傳出後馬上掀起網友熱議，許多PTT鄉民崩潰哀號「如今也要變成時代眼淚了嗎」、「以前中文台也是卡通大台耶」、「想當年上學前都要看一下衛視中文台的龍珠」、「哭啊，以後吃飯沒烏龍派出所配了、「沒烏龍派出所，那我晚餐要配什麼」、「沒有烏龍派出所，那還看個屁第四台阿！」。

迪士尼退出台灣 單日聲量衝破萬筆

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「迪士尼退出台灣」的網路聲量，可以看到自迪士尼集團宣佈消息後截至今(14）日上午11時為止，短短不到一天就累積17,478筆網路討論，顯見民眾對於這項消息的震驚及關注程度。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲「迪士尼宣布全面退出台灣」聲量趨勢變化

另外，觀察此主題的網路探索概念也可以發現，「衛視中文台」、「衛視電影台」、「國家地理頻道」以及「一袋女王」、「歡樂智多星」等長青綜藝節目的未來去向，也是網友們相當關注的網路熱門話題。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

▲「迪士尼宣布全面退出台灣」探索概念

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年6月13日至2023年6月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『迪士尼退出台灣』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。