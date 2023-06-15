上海外國語大學中東研究所教授丁隆15日在大陸《環球時報》撰文指出，中阿合作論壇第十屆企業家大會在沙烏地成功舉行，這是去年「三環峰會」（中沙、中海、中阿領導人會議）後，中國與阿拉伯國家企業界代表再度聚首利雅德，簽署了總價值100億美元的30項投資協定，涉及可再生能源、農業、礦產等眾多領域，為什麼中國大陸在中東越來越受歡迎？

丁隆表示，首先，中阿在能源等領域具有極強的互補性。中國每天從阿拉伯國家進口超過500萬桶原油，約占中國原油總進口量的一半。中國前十大進口原油來源國中，阿拉伯國家占5席。2022年，中國與卡達簽署長達27年的液化天然氣供銷合約，這是該國簽署的供應量最大、時間最長、價格最優惠的天然氣銷售合約。近年來，一批石化合作專案的布局建設，標誌著中阿能源合作已由原油貿易向利益交織的能源共同體邁進。

其次，戰略對接推動中阿合作提質升級。阿拉伯國家多屬「地租」或「準地租」經濟，嚴重依賴油氣等自然資源。經歷「阿拉伯之春」洗禮，阿拉伯國家認識到發展經濟、改善民生的重要性，中國發展和減貧的經驗對阿拉伯國家產生非常大吸引力。沙烏地等阿拉伯產油國推出以《2030願景》規畫為代表的經濟多元化戰略，以期在發展中擺脫對石油的依賴。阿拉伯國家歷史性的經濟轉型戰略與「一帶一路」倡議不謀而合。

再次，中國幫助阿拉伯國家經濟發展創造適宜的地緣政治環境。今年以來，在中國斡旋下，沙烏地與伊朗實現復交，並在中東掀起一波強勁的「和解潮」。中東地緣政治緊張局勢大幅降溫，為地區國家「拚經濟」創造了數十年未有的良好環境。中國秉持「全球安全倡議」的斡旋行動與中東國家地區事務「去安全化」策略形成合力，令發展成為阿拉伯國家的首要議程。

丁隆稱，中阿合作的快速發展有其內在的邏輯和動力，順應了中東時代之變。然而，有人仍在以冷戰思維，從地緣政治和大國博弈的角度解讀中阿合作，這違背了中東和平發展的歷史潮流。

第一，美國在中東的頹勢係其一手造成。美國無法做到在中東「邊撤邊打」，無法做到一邊「卸包袱」，弱化對中東盟友的安全承諾，一邊保持對中東局勢的掌控力和影響力。事實證明，一旦美方減少在中東的軍事投入，美國的中東盟友便不得不尋求戰略自主，緩和與地區敵手之間的戰略緊張狀態。美國從中東戰略收縮，與「輕足跡」戰略和「離岸平衡」戰略相互抵牾、無法自洽，成為中東「和解潮」的誘因之一。

第二，華盛頓的中東政策已遠遠落後於中東時代之變。中東地緣政治劇變，體現為該地區國家求團結、謀發展、爭取戰略自主，「去安全化」成為共同戰略抉擇。然而，華盛頓仍將安全化作為推行中東政策的主要手法，企圖通過挑動地區衝突和陣營對壘、火中取栗，藉此獲得中東事務的仲裁權。

第三，冷戰思維無法定義中東與大國的關係。美國將中東當作與中俄戰略競爭的「競技場」，企圖將中俄擠出中東。然而，中東國家的利益已高度多元化，不願繼續單一扈從美國，對其言聽計從。相反，它們根據國家利益制定外交政策，在大國間尋求多元平衡。美國中東政策的冷戰色彩與中東國家的戰略自主之間便形成了張力，糾集盟友抵制中俄的冷戰場景難以在中東上演。中阿經貿與投資合作如火如荼，俄羅斯與中東產油國就能源政策密切協調，都反映出冷戰思維已然失靈。

丁隆強調，中國最近在中東地區獲得的外交成功、中阿務實合作快速發展，主要原因在於中國以地區國家利益和民生福祉為重，遵循「以發展促和平」和地區事務「去安全化」原則。這與阿拉伯國家求團結、謀發展的心願高度契合，從而使中國在中東越來越受到歡迎。相形之下，美國無視中東時代之變，仍抱著冷戰思維不放，其政策已落後於中東的需要。