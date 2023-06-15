共軍軍機近期在台灣周邊空域頻繁活動，8日更有一架新型的運-9DZ電戰機，在台灣東南方空域被日本航空自衛隊攔截。運-9電戰機曾多次前往日本空域進行電子偵察，在2017年時，疑似有一架較舊型號的運-9電戰機干擾了日本的雷達，讓日方誤認有大規模空中編隊逼近。

《歐亞時報》（The EurAsian Times）日前報導， 這架運-9DZ是在美、日、加、法於菲律賓海舉行演習時，被自衛隊戰機於太平洋上空攔截，並首度拍到它的身影。另外，根據日本防衛省提供的航圖顯示，該架運-9DZ出現在八重山群島南方約225公里處。

而在2017年1月9日，共軍當天派出了轟-6、運-9在內的8架軍機，穿越對馬海峽進入日本海，但日本航空自衛隊卻緊急派出了30多架戰機應對，就連一架E-767空中預警機，也從靜岡縣的濱松基地起飛，外傳日方會有如此大的動作，是共機編隊中的該架運-9對日本雷達發動電子干擾，讓日方誤認為，有大規模空中編隊逼近所致。

運-9是一款由運-8發展而來的戰術運輸機，於2010年首飛，並且衍生出多種電子作戰與空中預警機種，如進行電子作戰的運-9JB（高新8號）、運-9DZ（高新12號），用於心理戰的運-9XZ（高新10號），以及空警-500空中預警機。