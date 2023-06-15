上海市民政局近期文件顯示，去年上海結婚登記數僅7.2萬對，比前年下降近2成，創1985年以來歷史新低。大陸人口學專家表示，這與年輕人社會壓力變大、婚姻觀念變化等因素相關。港媒觀察稱，去年3月至5月，上海曾因疫情爆發而大規模封城，懷疑是否為相關效應。

香港《星島日報》15日報導，上海市民政局今年2月印發的文件中提到，2022年上海婚姻登記總量為9萬7039對，其中結婚登記7萬2048對、離婚登記2萬4991對。根據《上海統計年鑒》歷年數據，相較2021年，2022年上海結婚登記數下降了19.8％，也是1985年以來首次跌破8萬對大關。

2013年以來，上海市結婚登記人數逐年下降，2022年登記數已不及10年前的一半。上海市人口學會副會長、華東師範大學人口研究所教授吳瑞君認為，這一下降趨勢與社會人口基數變化有關，「進入婚育年齡的人數變少了，結婚登記數也會同步下降」。

吳瑞君也同時指出，房價高、工作壓力大、婚姻觀念變化等也都對晚婚趨勢產生影響。「許多年輕人沒有合適的就不結婚，寧願單身也不將就」，吳瑞君說，「社會寬容度更高了，大家可以有更多選擇」。