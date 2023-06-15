被封為「一代粵語片小生」也是知名配音員的張英才過去演過張衛健版《西遊記》的「太白金星」，也曾參與《醉打金枝》、《天龍八部》、《封神榜》等作品。14日港媒報導，知情人透露他昨下午一個人在老人院過世，身邊沒有親人陪伴，享壽88歲，另一位資深配音員丁羽和他是60年老友，受訪時已證實。

張英才早年考進永茂電影公司出道，同期新人有阮兆輝兄弟、駱恭、上官筠慧以及李香凝等，公司解散後他改加入邵氏拍戲，曾與胡楓、呂奇、謝賢齊名。1960年代他與另一名演員車綺芬（方玲）因拍戲結緣，1964年結婚，但婚姻僅維持5年告吹，曾傳出車綺芬的女兒車婉婉是張英才的女兒，但當事人沒證實，昨傳出張英才病逝，車婉婉透過助理回應：「才叔叔安詳離世，一切事情他的家人會安排，多謝大家關心！」

據《東網》報導，張英才過世的消息傳出後，過去曾和他合作的胡楓相當錯愕，表示張英才是很內向、低調的人，近年淡出演藝圈後就跟大家沒聯絡，以前對他的印象就是好好先生，「聽到這消息當然很難過」。薛家燕則說真的不知道，以前合作了很多作品，之前想約張英才跟大家一起聚會，但都約不到他，沒想到再度聽到近況竟是死訊。

而姜大偉聞此後，用簡訊回應：「R.I.P.」，古天樂父親古振光年輕時曾用藝名「高峰」出道，與張英才、夏春秋、司馬華龍合作過，算來張英才算是古天樂的世叔伯，2018年時，林建明在臉書分享與張英才夫婦、苗僑偉與戚美珍夫婦、古天樂、謝天華等人在古天樂餐廳吃飯的照片，但後來就沒有他的下落，而資深配音員丁羽表示，昨朋友通知張英才下午走了，回憶張英才近年都報喜不報憂，一、兩年前進老人院後就不願再出來跟大家見面了，對此相當遺憾。