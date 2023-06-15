43歲女星艾莉絲（本名曾莉婷）在2017年嫁給英國外交官後，她也為愛定居倫敦，與先生育有一個混血兒子「威廉弟」，還有她與日籍前夫的女兒，從她的社群上能看出一家4口生活相當幸福美滿。昨(14)日是她創業7周年的日子，她卻百感交集表示自己慘遇國際詐騙：「好大一筆錢就憑空消失了。」

艾莉絲於社群平台坦言此刻的心情有點複雜，不知道該笑還是該哭，昨天是自創品牌滿7周年的日子，「但同時也發生了我被國際詐騙集團騙走法國貨款的事情，好大一筆錢就憑空消失了。」她也回想起7年前與夥伴創立品牌，懷抱滿滿的熱情與理想，願能用自己小小力量帶來一些改變，而她走在實現的道路上。

儘管被詐騙，她還是認為這是個值得慶賀的日子，「所以不開心的事情等改天再來跟大家分享，關於這段被國際詐騙的超扯經驗。」她表示，形容創業期間的生活，宛如在搭雲霄飛車一般，每天都要面對新的挑戰和困難，起初心情也會跟著受到影響，如今則比較懂得自我調適。

7年來，艾莉絲經歷了許多曲折和波折，但她從來沒有放棄過，「盡量讓自己在槍淋彈雨裡也不受傷。鼓勵安慰自己，人生本來就是一段旅程，在這段旅程中發生的所有好與不好，都是人生的一部分。」，並正向表示：「創業教導我一個人生道理，就是如何從失敗中學習，如何從挫折中獲得力量，並且如何用智慧和毅力戰勝困難，並且懂得謙虛。」