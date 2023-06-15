鵜鶘本季開高走低，最終連季後賽都沒辦法打，狀元前鋒錫安威廉森（Zion Williamson）中途傷出，成為球隊無法走到最後的最大因素，針對即將到來的選秀會，據《ESPN》記者史坦（Marc Stein）報導，鵜鶘願意為了今年的榜眼籤，將錫安威廉森擺上交易談判桌。

本季初鵜鶘來勢洶洶，靠著三主將錫安威廉森、英格拉姆（Brandon Ingram）和麥科倫（CJ McCollum）強勢發揮，長時間登頂西區榜首位置，但到了爭奪季後賽資格的重要時刻，錫安威廉森又遭遇了嚴重傷病，最終鵜鶘在附加賽慘遭雷霆毒手，無緣闖進季後賽。

根據史坦的消息，鵜鶘看中了效力發展聯盟引燃隊的亨德生（Scoot Henderson），他也是今年選秀會前三順位的熱門人選，但鵜鶘手中的籤為第14順位，必須得向上交易到更高順位，也就是黃蜂所握的榜眼籤，才能確保得到亨德生。

眼見錫安威廉森傷病不斷，鵜鶘高層似乎也失去耐心，甘願為了榜眼籤將他送走，不過來自阿拉巴馬大學的布蘭登米勒（Brandon Miller），同樣也是角逐第2順位的強力人選，且拓荒者對於手中的探花籤舉棋不定，若將錫安威廉森交易入隊，或許會提高利拉德（Damian Lillard）的留隊意願。