●CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，有些人預期聯準會不只本月暫停升息，且之後將不再升息，但現在確實看起來自上次會議以來，聯邦公開市場委員會（FOMC）成員似乎變得更加鷹派，我認為這讓投資人很意外。

●LPL Financial席全球策略師Quincy Krosby表示，聯準會主席鮑爾表現出色、在貨幣政策上的慎小謹微、緊抓核心並保持平衡。他承認通膨正在放緩，並強調這次沒有升息是審慎的決議。此外，鮑爾也再度重申聯準會的任務是恢復價格穩定，但其一切取決於數據。將通膨降至聯準會2%目標、同時不會大幅削弱就業市場，鮑爾這樣的立場可能會讓投資人感到放心。

●Edward Jones資深投資策略師Angelo Kourkafas表示，經濟的韌性使聯準會保持高度警覺，而非過早棄械。此外，市場已意識到聯準會正逐漸接近緊縮周期尾聲。

●華爾街大多頭、知名經濟學教授Jeremy Siegel罕見看「空」，他預期美股目前的反彈動能恐已是強弩之末，以及美國即將陷入溫和衰退，這將促聯準會結束升息行動以緩解就業流失，「聯準會可能不會在7月繼續收緊政策，我們將進入大選期，經濟已經承受巨大壓力，不能造成一場深度衰退」。在談到標普500指數自去年10月低點反彈漲逾20%、宣告進入新一輪技術性牛市時，Siegel警告在網路股泡沫化和房市崩盤期間，股市也都曾反彈漲逾20%，但也隨即反轉直下、將所有漲幅回吐。雖然不看好這一波牛市行情，但他認為美股也不太可能跌破去年10月創下的低點。