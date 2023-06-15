民進黨籍前新竹市長林智堅在去（2022）年九合一大選前爆出論文抄襲，他一度積極捍衛清白，總統蔡英文也下令綠營要團結，被外界視為全黨挺一人，但林先是在今年2月宣布取消對中華大學的行政訴訟，也撤回對台大學位的訴願，接著又於近日與台大論文案關係人余正煌達成和解。一份最新網路投票結果顯示，高達95%的民眾認定林智堅論文確實有涉及抄襲。

Youtube《老天鵝娛樂》昨（14）日發起一網路投票，截至今日上午9點為止，已有超過4.4萬人參與。針對「余正煌和林智堅和解，你認為小智論文有抄襲嗎？」這題，高達95%的參與者認為他有抄襲，僅5%認為沒抄。

對於林智堅面臨論文抄襲指控的一系列做法，網友紛紛留言表示，「余真的很堅強撐到現在，無良壓力壓垮他了」、「一個還是台大碩士，一個少了兩張文憑。大家應該都知道真相如何吧XD」、「我覺得很弔詭的是這有什麼好討論的，台大都說抄了」、「問題是老師不是學生」。

不過也有人提出不同看法，「他沒抄，因為根本是別人幫他抄，他大概從頭到尾都沒看過自己的論文」、「總統掛保證的」、「當然沒抄，民進黨個個都是勤政愛民的好官」、「是非可以這樣顛倒嗎？」