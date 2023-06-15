男女結婚前都會安排雙方父母見面，一名在竹科工作的男子，近日到女友家提親，女方開出5條件，包括婚後要給一人5萬孝親費、在台北買間房給女兒、婚禮由男方負責，禮金要對分、每個月讓女兒回娘家、丈母娘買房要幫忙支付頭期款等，但女友父母提到嫁妝部分僅以「我女兒的青春」帶過，讓他感到荒謬。

原PO昨（14）日於臉書社團《靠北女友2.0》指出，他在竹科上班，父母也有3間出租店面，讓他就算不工作也能靠收租過活，全部加總年收入有300萬。他有穩定交往2年半的女友，近日到對方家提親，過程卻讓他非常傻眼，「是不是覺得我太有錢，才會這麼肆無忌憚要求？」

原PO表示，女友父母開出5條件，包括婚後要給一人5萬孝親費、在台北買間房給女兒、婚禮由男方負責，禮金要對分、每個月讓女兒回台南娘家、丈母娘買房要幫忙支付頭期款。5條件讓原PO的父母質問「好處你們都要拿，那你們提供什麼對等條件？」女友的父母秒回「我女兒的青春。」

這讓原PO的女友當場飆罵自己父母，隨即拉著原PO喊直接登記結婚，還說不想在父母掌控下生活，也願意跟他一起打拚，他認同女友的想法，但他顧慮「女友的父母真的會放過我們嗎？」

貼文讓網友瞠目結舌，「別囉嗦，夫妻財產分開制，先簽一簽，再來結，看她父母怎鬧」、「婚前協議，還是先簽比較有保障」、「養女兒致富」、「這是來賣女兒的吧」。