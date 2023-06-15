香港律政司5日向高等法院申請禁制令及臨時禁制令，禁止4項與歌曲《願榮光歸香港》（或稱「Glory to Hong Kong」）有關行為。港媒觀察指，禁制令未生效之際，截至昨晚9時30分，多個與《願榮光歸香港》有關的歌曲版本，從蘋果旗下的音樂串流平台「Apple Music」及「iTunes」商店下架，多個音樂平台也無法播放。

香港《星島日報》報導，香港律政司根據法庭命令，昨日將禁制令申請的傳訊令狀、臨時禁制令傳票及法庭命令上載於特區政府、律政司及警務處的網站，讓公眾人士透過有關網址或掃描QR Code下載有關文件。而臨時禁制令申請將於7月21日在高等法院審理。

報導指，禁制令要求禁止以任何方式，包括在網路廣播、表演、發布或展示有關歌曲，歌曲的曲詞、以至改編歌曲但實質上相似者也包括在內。同時，禁止任何人幫助、導致、促致、煽惑、協助和教唆他人實施或參與，或明知而授權、准許或容許他人實施或參與上述行為。

報導發現，禁制令未生效之際，《願榮光歸香港》及其他版本從蘋果公司旗下的音樂串流平台Apple Music及iTunes商店下架。目前Apple Music及iTunes已無法搜尋及播放有關歌曲，而iTunes榜首10位中只剩台語版本的《願榮光歸香港》暫時未被下架，仍可搜尋及播放。其他音樂平台如Spotify、KKBox及YouTube Music則無法播放，而影音平台YouTube仍可搜尋及播放。