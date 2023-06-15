日本已婚女星廣末涼子，7日被日媒揭發與已婚米其林一星名廚鳥羽周作開房，雙方本來都否認，但昨（14日）兩人同步改口承認婚外情，廣末涼子一口氣丟了4個工作，不過鳥羽周作的米其林1星餐廳生意未受影響，客人絡繹不絕。

45歲鳥羽周作是米其林一星名廚，為了與廣末涼子搞不倫，不惜背叛妻子和小孩，兩人偷情的交換日記、情書14日遭日媒《週刊文春》公開，廣末涼子用工整的字跡寫下對鳥羽周作的愛意，「打從心底深深地想要你，非常非常愛你，周作，我真的好喜歡你」，更深情地告白鳥羽周作，因為遇見了他，才知道自己可能是第一次如此認真的愛上一個人。

鳥羽周作有回應廣末涼子的愛，含情脈脈地寫下：「我只想讓妳幸福，想跟妳在一起。請永遠不要忘記我。」據週刊報導指出，鳥羽周作不覺得外遇廣末涼子有什麼，毫無悔意，甚至還會跟朋友炫耀：「我跟廣末之間的關係別人無法理解。」當初謊稱沒不倫的時候，鳥羽周作還跟朋友說廣末涼子的好話：「她是我們世代的當紅偶像，說不定每個男生都幻想過跟她結婚。」

廣末涼子撒謊後改口承認不倫，玉女形象徹底翻車，其代言的麒麟啤酒8日先開第一槍，以「無法傳達商品價值」為由率先停播廣末涼子的廣告，大人和服教室、牛仔褲、AI契約審查平台「LegalForce」等4則廣告亦陸續下架；不僅如此，廣末涼子原本預定接下的廣告、電影等通通喊卡，所屬經紀公司也對她懲處無限期停工，演藝事業跌落谷底。

反觀鳥羽周作，除了暫停地方雜誌上的連載單元，其餘暫時都未受明顯的影響，他開的米其林1星餐廳「sio」生意一直都超好，想吃都得提前數月預約，如今他承認不倫廣末涼子，不少網友都好奇這時候訂sio會不會有位置？據悉，sio目前還是座無虛席，生意未受影響。