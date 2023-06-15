海外信賴之友會陸續成立，甚至以往鮮少對台選舉表態關心的立陶宛，也將在9月成立；此外，民進黨主席暨總統參選人賴清德出席「泰國信賴台灣之友會」籌備會時表示，希望在大家的號召下，愈多僑胞回來投票，民主的力量就愈大，讓泰國信賴之友會成為僑外最大的靠山。

繼上週在加拿大信賴台灣之友會成立後，來自泰國的僑胞親赴民進黨中央黨部，召開「泰國信賴台灣之友會」籌備會，表達泰國僑胞對賴清德的支持，展現守護台灣的決心。

賴清德總統競選辦公室發言人郭雅慧表示，除了已經成立的加拿大信賴台灣之友會，接續東南亞各國也會有相關活動，包括6月17日的菲律賓，將由競辦發言人陳世凱代表授旗，緊接著印尼雅加達信賴台灣之友於6月29日成立；7月起北美洲的美國紐約、舊金山等國家及城市，甚至還有8月雪梨、以及9月立陶宛等過去甚少對台灣選舉表態的僑胞表達對台灣的關心、對賴清德的相挺。

郭雅慧表示，希望透過各地海外的「信賴台灣之友會」成立，凝聚海外僑胞的團結力量，一起支持賴清德當選總統，讓本土政黨可以繼續和台灣人民，一起守護國家的民主自由，也讓世界看見台灣，守護主權決心。

賴清德14日也在總會長黃員教、立法委員劉建國、趙天麟，以及台灣泰國國會議員友好協會會長，陪同下一同出席。賴清德並在現場授戰旗，全場高喊口號「2024團結一致」、「Team Taiwan，挺台灣」。

賴清德表示，泰國僑胞們從台灣到泰國奮鬥，人在泰國、心在台灣，不管台灣發生大大小小的事情，大家都非常關注、出錢出力，陪台灣度過每一次難關。

賴清德在會中也特別感謝黃員教，以及信賴台灣之友會各位好朋友的鼎力支持。希望未來在大家的號召下，愈多僑胞回來投票，民主的力量就愈大，讓泰國信賴之友會成為僑外最大的靠山。

賴清德表示，2024選舉攸關台灣未來前途、民主憲政的延續、後代子孫的幸福，甚至影響印太和平與穩定，重要性可見一斑。各國都非常關注台灣這場選戰，一定要團結合作。

賴清德也強調，未來最重要的是持續壯大民主的道路，並「與國際接軌，台灣的經濟可以立足，佈局全球、行銷全世界」。