陳綺貞遭舊愛鍾成虎控訴霸凌同事，而且行徑表裡不一，對此，她要求鍾成虎道歉，並澄清不實指控，否則將提告，身為好友的作家賴宇凡也發文聲援，點出陳綺貞最大問題：「不懂得自保，被欺騙多年不自知」，眼見演藝圈近來紛擾不斷，她稍早發文指出友人提問：「女明星這麼有名，怎麼會被霸凌呢？」，她則點出背後關鍵原因。

對於近來被友人詢問：「女明星這麼有名，她怎麼會被霸凌呢？」賴宇凡表示刻板印象中，霸凌者是塊頭很大，會對著弱小的人吼叫或拳打腳踢，但不解的是受害者為何都不逃離，時間還長達十幾年?對於友人感嘆：「她的運氣真不好，總是遇到渣男」，賴宇凡強調並非運氣不好，而是自保的警報器沒有開啟，導致渣男在五百哩外都嗅得出她是完美目標。

此外，對於被問及:「名氣是在藝人身上，經紀公司怎麼欺騙他們？怎麼霸凌他們呢？」賴宇凡指出藝術家通常專注在作品上，沒有心理準備分享作品時遭指指點點，經紀公司便能以保護者姿態介入，阻絕藝人與外界溝通，導致藝人容易被孤立，而「孤立」就是霸凌環節的重要過程，加上背後有複雜機制在左右，讓她指出:「為什麼一個渣男，能用另外一個渣男當子彈，給自己的槍上了膛後，在光天化日下指著一個女人開槍，但大家還是不易分辨的出，到底是怎麼一回事」。

賴宇凡在文末強調若懂得打斷此機制，相信霸凌者再也不敢隨便開槍，對此，網友紛紛留言:「排序低但又有利用價值，得不到只能毀掉，這些年看到好多，不只個人，連藝人團體都是如此」、「記得要相信自己的感覺和情緒，它們正在提醒你保護自己」。