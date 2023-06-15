俄羅斯持續入侵烏克蘭，導致國家財政吃緊，外媒報導，俄羅斯為應對戰爭的資金壓力，將對獲利超過10億元盧布（折合約新台幣3.66億元）的大企業徵收一次性的暴利稅，預計稅收可達約3000億盧布（約新台幣1098億元），龐大稅收將對俄羅斯金屬和化肥行業造成嚴重的打擊。

根據金融時報報導，受烏俄戰爭影響，俄羅斯第1季赤字逼近2.4兆盧布（約新台幣8800億元），在預算吃緊情況下，俄羅斯財政部週二通過一項法案草案，計劃對2021年以來年利潤超過10億盧布的大企業公司課徵暴利稅。

俄羅斯第一副總理安德烈·別洛烏索夫說，這些大企業自願交出他們的利潤以示愛國。俄羅斯財政部則在公告中指出，該項稅收將用於社會支出，但沒有提供更多細節。

值得關注的是，俄羅斯最大的貸款機構為國有儲蓄銀行，也將受到新稅影響。執行長赫爾曼·格雷夫在4月時估計，該銀行對暴利稅的潛在貢獻高達100億盧布（約新台幣36.6億元），約佔3%以上。