小朋友出院當天，傷口已經結痂癒合，雖然看起來有點驚人，但狀況已經好轉許多。（部立基隆醫院提供／張志康基隆傳真）

時序進入夏季，不僅天氣悶熱潮溼，而且蚊蟲又多，讓人很不舒服。基隆汪太太發現寶貝兒子日前放學回家後，右腳踝被蚊蟲叮咬，豈料小朋友把水泡抓破，導致細菌感染狀況嚴重，緊急送部立基隆醫院急診，在醫院住了6天才順利康復。

汪太太表示，原本發現兒子腳踝上的水泡時，就已經先為孩子抹上軟膏，並叮囑孩子千萬不要抓破。但次日孩子放學後，發現水泡不僅破了，傷口還有紅腫現象。汪太太帶孩子到附近診所就醫，醫生僅開立口服藥和藥膏就回家。

沒想到吃了2天的藥，汪太太的孩子情況不但沒好轉，連左腳踝也出現好幾顆小水泡與紅腫，雙腳開始黑青且直喊痛，甚至痛到沒辦法穿鞋走路。汪太太見狀，趕忙帶著孩子直衝衛生福利部基隆醫院掛急診。

部基的急診醫師接診後，初判汪太太孩子的腳踝已經轉為蜂窩性組織炎，皮膚底下都化膿了，情況相當嚴重。便立即為孩子安排抽血檢查、注射抗生素及會診兒科醫師。

部基小兒感染科主任醫師楊宗彥會診後，確定是蜂窩性組織炎，並當場認為小朋友的情況需要持續接受靜脈抗生素治療，觀察傷口後續發展情形，情況若嚴重時恐得清創傷口、膿瘍引流，因此立即收治病童住院。

經過6天的抗生素治療，同時抬高及冰敷患部，小朋友的傷口逐漸結痂癒合並長出新皮，便在楊宗彥首肯下，讓小朋友出院，並叮囑汪太太一周後要帶孩子回診。

小朋友出院2周後，除了患部還有一點色素沉澱，大致已經恢復正常。（部立基隆醫院提供／張志康基隆傳真）

回診追蹤時，楊宗彥確認傷口復原情形良好，走路、跑跳都沒問題，僅剩患部發炎後的黑色素沉澱，只需要一段時日就會自然消褪，恢復到原本的顏色。聽到楊醫師的話，這才讓汪太太鬆了一口氣。

楊宗彥指出，蚊蟲叮咬處易產生紅、腫、癢或過敏等症狀，可先使用冷水袋冷敷或冰敷緩解不適，儘量不要搔抓，以免造成傷口，進而起水泡、發炎。若遭蚊蟲叮咬後過敏反應嚴重，或是叮咬處已經抓破，傷口出現紅腫熱，並有發燒情形，就可能是細菌感染，甚至引起蜂窩性組織炎時，應立即就醫診治。