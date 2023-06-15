一名女網友抱怨公司一名女同事平時愛計較、態度高傲，女同事常在眾人面前大喊婆婆人很好「比自己媽媽更像親媽」，該女網友後來某天卻在臉書某社團發現該女同事留言辱罵婆婆，她將留言截圖後傳給其他同事，事情傳開後，女同事某日突然抓狂稱遭人陷害，女網友則竊喜「不是說感情像親媽？」

該名網友在「匿名公社」發文，她的一名同事平時在公司為人處事上很愛計較，與人相處相當高傲，每次同事間聊公婆、老公、小孩的事時，該同事都會湊上前說自己的婆婆對她多好「比自己媽媽更像親媽」，還說自己的老公很有錢，但其他同事其實根本不感興覷。

該網友日前卻發現該名同事竟在某臉書社團內留言罵婆婆，她當下把貼文留言截圖後，私下傳給其他幾名同事，沒想到事情疑似傳開，該同事後來某天近公司突然抓狂說遭小人陷害，該網友事後PO文笑說「我差點笑出來，不是說感情像親媽？」

其他網友留言「你認為很好的同事應該告密了」、「各行各業都有這種人，習以為常，平淡看就好了」、「這種說表面的話聽聽就好，但傳截圖其實不太好」、「同事愛吹噓就吹噓啊，不需要爆料吧」、「像親媽不代表不會有怨言，留言抱怨其實還好吧」、「吹破討厭同事的謊言，好開心」。