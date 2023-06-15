歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天指控谷歌（Google）濫用其線上廣告市場的主導地位，並建議這家美國企業出售部分廣告業務，以確保公平競爭。

法新社報導，歐盟執委會經過2年反壟斷調查後，得到上述初步調查結果，並邀Google在最終結果出爐之前，立即做出回應。

Google現在將有機會做出書面答覆並要求開聽證。之後歐盟執委會將決定Google是否違反歐盟反壟斷法。如果被判有罪，歐盟執委會還可以對Google處以高達其全球營收10%的罰款。

這些指控增加了Google在廣告技術（ad tech）產業主導地位的壓力，因為就在幾個月前，美國當局已以同樣的議題對Google提出控告。

Google全球廣告副總裁泰勒（Dan Taylor）在聲明中表示，公司不同意歐盟執委會的聲明，並將「做出相應回應」。

他強調，谷歌致力於在「高度競爭」的市場中為廣告商「創造價值」，並表示「委員會的調查集中在我們廣告業務的一個窄小層面」。

Google是美國科技巨頭Alphabet的子公司。Alphabet的2022年第4季全球營收達760億美元，而Google廣告收入為其中核心部分。

歐盟執委員副主席維斯塔哲（Margrethe Vestager）表示：「我們擔心Google可能非法扭曲了也稱為廣告技術的線上廣告業競爭。」

她表示，歐盟執委會尚未對此案做出最終結論，正在等待Google的回應。