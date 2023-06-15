美股14日表現好壞不一，標普500指數收盤上漲0.1％，那斯達克指數上漲0.4％，但道瓊工業指數受到UnitedHealth Group股價暴跌拖累，指數下跌0.7％。受短期利率牽動的美國2年期公債殖利率在14日收盤漲至4.707％。

去年3月以來聯準會為了打擊通膨已連續10次升息，累積升息幅度20碼，但今年3月美國爆發銀行倒閉危機後，部分官員開始質疑聯準會是否應放緩升息腳步。

鮑爾14日對此表示：「我們還無法掌握銀行業危機對經濟造成的全面影響，現在還言之過早。」

對沖基金Point72資產管理公司經濟學家馬基（Dean Maki）表示：「3月銀行危機促使聯準會調整先前激烈升息政策。此刻放緩升息腳步雖是防衛性動作，但提高聯準會對外溝通的難度。」

馬基認為近日美國就業及通膨數據皆優於預期，若聯準會選擇在6月升息，隨後在7月維持利率不變，外界或許較能理解決策的邏輯。