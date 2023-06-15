女星黃云歆昨（14日）發長文指控，10年前上許傑輝的表演課時，被要求襯衫不穿bra、穿馬甲、丁字褲，還拿巧克力在她胸前問她能否夾住，諸多行為讓她不舒服，黃云歆長文引發關注，網友紛紛起底黃云歆的背景，發現原來她多才多藝，會跳舞、演戲，是個才女。

32歲黃云歆10歲開始演出相聲，國小曾待過醒獅團，還會古典芭蕾、現代與民族舞蹈，高中就成為舞臺劇演員，相當多才多藝，黃云歆2015年拍攝網路短片，她隨垃圾車音樂跳芭蕾倒垃圾的片段，被民眾側拍上傳造成討論。

熱愛表演的黃云歆在舞劇場演出時，被經紀人相中，於是加入《獨家保鏢》、《前男友不是人》、《三明治女孩的逆襲》等劇演出，也是節目《鬧著玩》主持班底，參與多部舞台劇演出，拍過微電影、廣告，黃云歆演藝成績亮眼，人美心美的她還收流浪貓，替母貓接生。

針對黃云歆指控性騷，許傑輝表示，如果真的造成有人不舒服與困擾，他誠懇道歉，也請他們可以循正常法律途徑提告，或許會還他們公道。許傑輝表示，當時他是《台灣舞孃》導演，責任就是把劇導好，如果有人跟不上進度，當然是舉例、或親自演示給她們看，他強調真的沒有雜念。

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