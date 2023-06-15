台灣人2023年6月的政黨支持傾向。（曾薏蘋截圖）

台灣人近2個月的政黨支持傾向比較。（曾薏蘋截圖）

台灣民意基金會今公布最新政黨支持度民調，民進黨24.6％、民眾黨22.2％、國民黨20.4％，該基金會董事長游盈隆表示，相較上個月，藍、綠兩大黨雙雙重挫，民眾黨崛起形成三黨鼎足而立，這是台灣政黨政治史上第一次，三個政黨支持度都在2成以上，且彼此差距最大不超過4.2 個百分點，不啻為2024總統與立委選情投下一顆超級震撼彈。

與上個月的支持度相比，民進黨下滑6.5個百分點、國民黨下滑5.8個百分點、民眾黨上揚6.6個百分點、時代力量上揚4.2個百分點、台灣基進上揚4.3個百分點，中性選民規模縮小2.8個百分點。

游盈隆認為，這意味近期諸多重大政治社會事件的發生，如im.B詐騙集團案牽連甚廣、政黨性騷擾案層出不窮、政黨提名風波持續延燒、新北幼兒餵藥案、以及2024總統與立委選舉已經開打等，可能正淘空藍、綠兩大黨社會基礎，但這究竟是一時的現象或已經定型，仍待觀察。

游盈隆說，從長期趨勢看，有三點值得一提， 第一，民進黨這次只擁有不到2成5選民支持，等於回到去（2022）年12月九合一地方選舉歷史性挫敗後的支持水平，黨主席賴清德過去半年辛苦努力付諸流水、 一夕歸零。

更進一步看，游盈隆指出，與民進黨完全執政時的政黨支持度4成1相比，如今只有不到2成5， 足足失去16個百分點的支持，1個百分點約等於19.3萬選民，那意味民進黨在過去3年半流失超過300萬選民支持，是一個嚴重警訊。

第二點，游盈隆說，國民黨這次只獲2成支持，內亂是最重要因素，總統提名爭議愈演愈烈，黨內分崩離析，空擁有4都10縣市地方執政版圖， 竟無濟於事，再加上黨提名總統候選人侯友宜初登板即遭遇亂流，整體表現不佳、社會譁然，黨內甚至出現換侯聲浪，也是國民黨整體支持度下滑的重要因素之一。

他認為，如果與上一次大選年2019年中相比，當時在韓國瑜領軍下，國民黨社會支持度高達35％，如今只剩下20％，同樣也流失近300萬選民支持，選戰動能流失近半，危機深重。

第三點，游盈隆表示，台灣民眾黨這次獲22.2％民意支持，創下2019政黨成立以來最高紀錄，第5度超越國民黨，成為第二大黨，意義非凡，對2024總統與立委選情有相當助益；但民眾黨支持者經常來去如風，政黨支持度起伏很大，有如中國大陸錢塘潮，何時能夠穩定站上2成，是很大的未知數。

他說，但對於一個成立僅4年的政黨，社會支持度竟然能超越百年老黨的國民黨，並逼近創黨 37 年 的本土最大政黨民進黨，的確令人刮目相看，同時，這也透露出台灣選民對「有意義的第三選擇」提攜與渴望之情。