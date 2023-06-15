大陸國家發改委副秘書長袁達14日透露，官方將在現有政策基礎上，研究發布更大力道吸引外資的政策措施。具體包含推出更大力道引資政策、合理縮減外資准入負面清單，以及進一步做好外商投資促進和服務等三大項。

根據中新網報導，在14日舉行的大陸國務院政策例行吹風會上，袁達介紹，今年1月1日，大陸新版《鼓勵外商投資產業目錄》正式施行，新增了239條鼓勵條目，新增條目達歷年來新高，鼓勵外商投資的行業、領域進一步擴大。重點是引導各類外資更多投向先進製造業、現代服務業、高新技術、節能環保等領域和大陸中西部、東北地區。

他指出，今年以來，各地紛紛加大吸引外資力道、抓緊簽約落地外資項目。前4個月，大陸新設立外資企業數量年增31.1％，實際使用外資金額4994.6億元人民幣、年增率2.2％。

袁達說，下一步，官方將全面對接國際高標準市場規則體系，推進更高水準開放型經濟新體制建設，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。重點展開三方面工作。

第一是推出更大力道引資政策。在現有政策基礎上，研究發布更大力度吸引外資的政策措施，優化公平競爭環境，暢通創新要素流動，促進內外資企業務實合作。

第二是合理縮減外資准入負面清單。官方將在評估近幾年外資准入負面清單實施效果基礎上，深入瞭解地方、外資企業等方面擴大外資市場准入的訴求，研究縮減海南自由貿易港外資准入負面清單等措施。

第三是進一步做好外商投資促進和服務。繼續舉辦國際產業投資合作系列活動，為跨國公司在華投資和地方招商引資提供平台，健全外資企業直接聯繫點機制，暢通溝通管道，及時協調解決企業反映的問題和合理訴求。